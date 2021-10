Uomini e Donne, Ida e Marcello: cosa succede? Riccardo rompe il silenzio

L’ex cavaliere di Taranto parla di ciò che sta accadendo attualmente nella sua vita ed espone il suo pensiero sulla nuova conoscenza della sua ex fidanzata

Riccardo Guarnieri non fa più parte del parterre dei cavalieri di Uomini e Donne, ma è ancora alla ricerca dell’amore. A dirlo è lui stesso, in una nuova intervista sul Magazine del programma di Maria De Filippi. Non solo, oltre a parlare di ciò che sta attualmente accadendo nella sua vita, l’ex cavaliere di Taranto dice la sua sul percorso che la sua ex Ida Platano sta portando avanti con Marcello Messina. Tra loro, com’è stato possibile notare nel corso delle recenti puntate, non procede proprio tutto a gonfie vele.

Le anticipazioni segnalano che lui mette un punto alla loro conoscenza e, intanto, Riccardo spende qualche parola al riguardo. Innanzitutto, conferma di non aver più sentito Roberta Di Padua, dopo quanto accaduto nello studio durante la scorsa edizione. Detto ciò, ammette che vedere Ida interagire nel programma con altri uomini non lo lascia indifferente. La dama è pur sempre la donna con cui ha condiviso “anche cose bellissime”. Della loro travagliata storia d’amore ha sia ricordi negativi che positivi. In tutti questi mesi, Riccardo non ha più parlato della Platano.

È stato innamorato di lei, ma oggi rivedendola non avverte alcun fastidio, anzi è felice per lei. Pertanto, le augura di trovare la persona adatta a lei. Per quanto riguarda la frequentazione tra Ida e Marcello, il Guarnieri ha le idee abbastanza chiare. Gli sembra di rivedere in lui “Riccardo”, non perché stia cercando di emularlo, ma perché l’atteggiamento di Ida fa capire – da quello che vede attraverso la tv – che è presa.

Nonostante ciò, crede che “il rapporto di coppia sia anche fatto di compromessi, e che Ida a volte tiri troppo la corda”. Sembra che il Guarnieri abbia già compreso quale sia il problema di fondo. Non si sente, però, di dare dei consigli a Marcello, in quanto non lo conosce. Alla Platano, invece, si permette di consigliare “di non commettere gli stessi errori del passato”. Riccardo appare finalmente sereno mentre parla di Ida.

Sembra che ormai ciò che è accaduto in passato l’abbia archiviato. Non si sa, però, se abbia intenzione di tornare a Uomini e Donne. Ammette che sta benissimo e che vive alla giornata. È sereno con se stesso, ma la sua vita sentimentale non procede bene. Crede di essere “un eterno incompreso”. Negli ultimi mesi ha deciso di riaprirsi a nuove conoscenze, che però non hanno avuto il lieto fine sperato.

Riccardo ha capito che le donne ormai si avvicinano perché attratte dal personaggio del programma di Canale 5, anziché dalla persona. E questo è un dettaglio che, ovviamente, non può non infastidirlo. Pare che molte ragazze si avvicinino al Guarnieri cercando di scoprire “chissà quale segreto” lui nasconda, eppure ammette di non averne.

Sebbene queste conoscenze non siano decollate, è comunque ancora propenso a innamorarsi ancora. Il passato aiuterà l’ex cavaliere del Trono Over a non commettere gli stessi errori. I suoi fallimenti in amore, infatti, oggi rappresentano per lui “tutta esperienza”.

