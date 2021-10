Polemica sui no vax, Red Ronnie tende la mano a Vasco Rossi: “Io non mi dissocio da te, viva l’amicizia”

Due amici da sempre, questa volta divisi dalla questione vaccini per il Covid. Vasco Rossi nelle scorse settimane ha voluto precisare di “dissociarsi completamente” dalla posizioni di Red Ronnie. Ma quest’ultimo, ospite di Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini a “105 Kaos”, il programma di Radio 105, non ha raccolto il guanto di sfida. “Vasco io non mi dissocio da te – ha detto -, viva l’amicizia”. “Il no vax pensa che ci sia un complotto perché tutto deve avere un motivo, non riesce ad accettare che sia un caso ma pensa ci sia dietro qualcosa – aveva detto il rocker durante la presentazione del suo nuovo album -. Provi a parlarci ma non puoi convincerlo, lui è convinto di quello e ha bisogno di crederlo perché la sua testa è così… Per questo mi dissocio da quello che dice Red Ronnie ultimamente quando va a parlare come opinionista tratta di argomenti che non conosce. Una volta ha detto che i testi dei rapper sono violenti e istigano i ragazzini alla violenza…”.Una punzecchiatura a distanza che si è aggiunta a dichiarazioni simili fatte in occasione di un’intervista con lo stesso Ronnie. Che però ha voluto smorzare i toni. “Vasco si è dissociato da me ma io non mi dissocio da lui – ha spiegato in radio -. Sabato sera ho fatto una diretta sulle mie pagine facebook, youtube, Red Ronnie Tv e gliel’ho proprio detto ‘Vasco io non mi dissocio da te, viva l’amicizia’. Io non amo le etichette, sono per la libertà, sono per la vita, sono per la sana alimentazione che aiuta le difese immunitarie – ha proseguito -, quindi tutte queste beghe, queste cose, questo attaccare le persone che hanno un’opinione sulla salute diversa da un altro è una cosa architettata bene dai mezzi di comunicazione che per 2 anni hanno fatto solo questo, ma io non guardando la televisione da 2 anni sono talmente fuori da tutte queste cose”.