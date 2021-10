Elisabetta Gregoraci, fuori dalla tv dopo il GF Vip: Costanzo spiega perché

Dopo la partecipazione al reality show la carriera dell’ex moglie di Flavio Briatore doveva decollare eppure…

Elisabetta Gregoraci resta in panchina nella stagione televisiva 2021/2022. Per la soubrette calabrese non ci sono particolari programmi in tv nei prossimi mesi. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, dove è stata protagonista della quinta edizione, la 41enne sembrava pronta a spiccare il volo e invece così non è stato. EliGreg ha presentato la kermesse estiva Battiti Live, che conduceva anche prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, e ha affiancato Enrico Papi in una puntata di Scherzi a parte. Doveva essere la prima donna di Honolulu, il nuovo format comico di Italia Uno, ma a Mediaset hanno preferito Fatima Trotta, ex volto di Made in Sud.

La spiegazione di Maurizio Costanzo

Insomma, una situazione poco facile per l’ex moglie di Flavio Briatore, che sperava in un rilancio professionale dopo l’esperienza al GF Vip. Come mai una conduttrice come Elisabetta Gregoraci non è ancora riuscita a trovare la sua dimensione televisiva come tante altre colleghe? Come mai non ha un programma tutto suo? A rispondere a queste domande ci ha pensato Maurizio Costanzo, che sulle pagine del settimanale Niovo – dove da anni cura una rubrica televisiva – ha spiegato cosa si nasconde dietro questa situazione. Il marito di Maria De Filippi ci ha tenuto a precisare che il Grande Fratello Vip non è un ufficio di collocamento e non per forza tutti quelli che partecipano al reality show devono poi trovare lavoro sul piccolo schermo. A detta di Maurizio Costanzo, Elisabetta Gregoraci è una donna che ha fatto la sua esperienza di vita nel bunker di Cinecittà. Una donna che sa stare sul palco ma che non ha ancora grandi esperienze alle spalle. Per il giornalista e conduttore la showgirl di Soverato deve fare un po’ di gavetta prima di poter arrivare al timone di un programma tutto suo. Costanzo ha inoltre precisato che il mondo dello spettacolo non è certo un mondo facile e la competizione è assai spietata.

“Elisabetta Gregoraci si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza…”, ha rivelato Maurizio Costanzo, che spera che la Gregoraci possa presto trovare il suo posto al sole.

