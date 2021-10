Canale Italia, domani andrà in onda “L’Italia che mi piace – In viaggio con Raspelli”

“E’ tutta nuova: non è più simbolo di ubriachezza, non è più volgare sinonimo di bevute senza arte né parte durante le sfilate di massa degli alpini, con tutto il rispetto per l’esercito italiano e le sue tradizioni(?!). La grappa, esclusiva italiana già dal nome, il distillato di vinacce che è uno dei simboli del made in Italy, va bevuto con moderazione, va centellinato. E’ un prodotto che piace anche alle donne e che ha raggiunto morbidezza, equilibrio, raffinatezza”.

Così dice Edoardo Raspelli, il” cronista della gastronomia” che ha affrontato un lungo viaggio, di lavoro e di piacere, nel mondo della grappa. Lo ha fatto con la modella e tennista Anita Fissore (in video è la sua “autista”) al suo fianco in Trentino, tra le grappe dei 26 produttori che aderiscono all’Istituto di Tutela della Grappa del Trentino, presidente Bruno Pilzer, vice presidente Alessandro Marzadro.

E’ l’ennesima tappa di quello che si sta delineando sempre più come un vero e proprio giro d’Italia della gola, quello de L’ITALIA CHE MI PIACE-IN VIAGGIO CON RASPELLI, il programma televisivo che gli spettatori possono vedere su Canale Italia, Sky ,Canale Europa, Amazon Fire, ROKU,TV PLUS di Samsung,Telecity 7Gold… Il tutto ha il patrocinio del Banco BPM.

Dopo marrons glacè ,canditi e formaggi di soli latti piemontesi(la prima puntata, di domenica 10 ottobre) ecco gli alambicchi di rame: oltre a quelli di Pilzer e Marzadro, anche di Bertagnolli, Segnana, Casimiro con tutti gli altri produttori del piccolo borgo di Santa Massenza,in un viaggio che ha toccato anche Mezzocorona, Nogaredo, Faver, Trento…di distilleria in distilleria.

Tra un racconto e l’altro, dopo una spiegazione e l’altra, dopo aver visto le fasi della produzione e i momenti e gli spazi anche emozionanti dell’invecchiamento, il momento della gola è stato al Maso Franch ,a Giovo, con i piatti alla grappa(e non solo).

Un’intera ora di trasmissione per raccontare il territorio le aziende ed i tanti prodotti protetti dall’Istituto di Tutela della Grappa del Trentino. Il programma va in onda: domani domani dalle 13 alle 14, su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861; martedì dalle 21 alle 22 su Canale Europa TV, Samsung TV, Amazon Fire, Roku; mercoledì dalle 19 alle 20 su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861; sabato dalle 12 alle 13 su Telecity 7Gold. La prima puntata è stata un buon successo: solo su Canale Europa, è stata vista da 50mila persona. (e lo spot promozionale del programma è stato visto da ben 400mila persone).