Canale 5, stasera torna “Scherzi a parte”

Stasera in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Scherzi a parte”, il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico Papi.

Gli ospiti di questa puntata sono: il giornalista Michele Cucuzza, l’ex nuotatore Filippo Magnini e le bellissime Elisabetta Gregoraci, Elettra Lamborghini, Romina Pierdomenico, Antonella Fiordelisi, Estefania Barnal e Carolina Stramare.

Non mancherà lo scherzo in diretta realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio.