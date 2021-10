Bortuzzo, alto rischio di ritiro dal GF Vip: Manuel spiega la situazione

Il giovane nuotatore potrebbe presto lasciare la Casa di Cinecittà a causa di una problematica che si è ripresentata a distanza di poco tempo

C’è il rischio che Manuel Bortuzzo lasci il Grande Fratello Vip 6. Il percorso del nuotatore potrebbe concludersi prima del previsto nel reality show condotto da Alfonso Signorini. A segnalarlo è lui stesso, mentre parla con i suoi coinquilini. Cosa sta accadendo al giovanissimo gieffino? Nella Casa più spiata d’Italia, Manuel soffre ancora per un’infezione. Ed è questo il motivo per cui potrebbe presto esser costretto a lasciare questa esperienza. La situazione per lui, infatti, potrebbe degenerare.

Proprio in questi giorni, il padre di Bortuzzo aveva rassicurato tutti su queste infezioni, che purtroppo si ritrova ad affrontare. Non è la prima volta che il nuotatore accusa questo problema all’interno del reality, tanto che in molti avevano già iniziato a pensare che potesse lasciare la Casa. Il povero gieffino si ritrova a vivere questa problematica diverse volte l’anno. A distanza di un mese, però, in questo periodo ha dovuto conviverci per ben tre volte. Non solo, lo stesso Manuel ha rivelato ai suoi coinquilini che l’ultima volta il fastidio era talmente forte che ha dovuto eseguire un’operazione nei mesi precedenti all’inizio del programma.

Affinché non abbia delle complicazioni gravi, oggi Bortuzzo dovrà farsi visitare dal medico, poco prima dell’inizio della decima puntata del GF Vip 6. Il nuotatore ha fatto presente ai suoi compagni che questo problema persiste e che “non è normale che sia sempre uguale”. Ha sottolineato, inoltre, che ha riscontrato questa infezione tre volte in un mese. Solitamente, invece, gli accadeva ogni sei mesi. Pertanto, non crede che tutto questo sia normale.

Quando il padre aveva dichiarato che l’allarme era rientrato e che l’infezione era guarita attraverso una cura antibiotica. A conferma di ciò che oggi ha affermato Manuel, anche lui aveva fatto sapere che questo problema accade solitamente ogni cinque o sei mesi, a causa della situazione che purtroppo si ritrova a vivere.

Ma sembra proprio che il problema, in realtà, non sia stato risolto. Bortuzzo dovrà davvero lasciare la Casa di Cinecittà? Sicuramente nelle prossime ore, il pubblico potrà avere delle risposte al riguardo. Nel frattempo, il nuotatore ha avuto un nuovo (l’ennesimo) confronto con Lulù Selassié. Quest’ultima pare non avere ancora alcuna intenzione di rinunciare a un’eventuale storia d’amore con lui.

Eppure, anche con l’aiuto dei suoi coinquilini e di Alfonso Signorini, Manuel ha cercato di far capire alla principessa di non essere propenso ad avere una relazione. Lulù si mostra ancora insistente sulla questione e non fa alcun passo indietro.

