Teatro, arriva “La Traviata” in forma di concerto

A causa del perdurare dello stato di emergenza ‘La traviata’ di Giuseppe Verdi, dal 4 al 10 novembre al Costanzi, sarà eseguita in forma di concerto. La necessità di adattarsi alle restrizioni anti-Covid attualmente in vigore non rende possibile la messa in scena dello spettacolo. Sarà comunque possibile ammirare gli abiti di Valentino realizzati negli atelier couture della Maison che saranno indossati da Violetta, e quelli che Maria Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli hanno creato per i solisti, realizzati in collaborazione con la sartoria del Teatro dell’Opera.

Il maestro Paolo Arrivabeni dirigerà l’Orchestra e il Coro dell’Opera di Roma e un cast internazionale: la georgiana Nino Machaidze si alternerà con Claudia Pavone (5, 7, 10 novembre) nel ruolo di Violetta Valery, il russo Sergey Romanovsky con Alessandro Scotto Di Luzio (5, 7, 10 novembre) in quello di Alfredo Germont. Marco Caria e Simone Del Savio (5, 7, 10 novembre) saranno Giorgio Germont, mentre Roberto Accurso interpreterà il Barone Douphol. Al loro fianco ci saranno quattro talenti della terza edizione attualmente in corso di “Fabbrica” Young Artist Program, Sharon Celani (Annina), Arturo Espinosa (Marchese D’Obigny), Alessandro Della Morte (Dottor Grenvil) e Rodrigo Ortiz (Gastone), oltre ad Erika Beretti (Flora), artista emersa dalla seconda edizione dello stesso programma.

Dopo la prima del 4 novembre alle ore 20, ‘La traviata’ si replica tutti i giorni eccetto lunedì: giovedì 5, venerdì 6 sempre alle 20, sabato 7 alle 18, domenica 8 alle 16.30 e martedì 10 alle 20. Gli ingressi del pubblico al Teatro Costanzi saranno contingentati con una assegnazione dei posti studiata appositamente per assicurare il rispetto della distanza di sicurezza all’interno dei luoghi di aggregazione, in attuazione delle disposizioni per contenere la diffusione della Covid-19.

‘La traviata’ in programma prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria dal 3 al 13 novembre è stata annullata. I biglietti acquistati prima del 12 agosto 2020 non sono validi per le recite riprogrammate dal 4 al 10 novembre 2020.