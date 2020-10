Mara Venier compie 70 anni: “Sento di averne solo 30, ma lascio Domenica In”

La conduttrice festeggia il compleanno sulla copertina del settimanale Oggi in edicola. Con rivelazioni a sorpresa

Mara Venier ha deciso: alla fine di questa stagione lascerà Domenica In. Lo ha promesso al marito Nicola Carraro. E lo ha rivelato in esclusiva al settimanale Oggi in edicola. Alla vigilia dei suoi 70 anni.

“MI SENTO UNA RAGAZZA, MA SONO NONNA” – Mara Venier si dice innanzitutto stupita, nell’intervista esclusiva a Oggi:



«Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, “non-na”, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio».

“L’ULTIMA DOMENICA IN” – Mara Venier festeggia così i suoi primi 70 anni sulla copertina di Oggi in edicola. E, dopo aver ripercorso le tappe della sua vita e della sua carriera, dalle colonne del settimanale fa una promessa al marito Nicola Carraro: «Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua».





