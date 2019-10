Rocco Hunt si racconta su TIMMUSIC e presenta il suo ultimo album “Libertà” in un podcast esclusivo disponibile anche su TIMVISION

Rocco Hunt, arriva su TIMMUSIC con un podcast esclusivo in cui racconta il suo ultimo album “Libertà” uscito lo scorso 30 agosto per Sony Music. L’intervista sarà disponibile da domani anche su TIMVISION, la tv on demand di TIM.

Nel podcast il giovane rapper salernitano classe 1994 ripercorre le canzoni del suo quarto disco partendo dal singolo “Ti dedico una canzone” interpretato da J-Ax e Boomdabash, accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica.

L’album rappresenta il restart dopo quattro anni dall’ultimo lavoro in cui si fondono varie influenze musicali tornando alle sue origini, numerose le collaborazioni presenti nell’album da Achille Lauro, Clementino, Neffa fino al rapper napoletano Geolier.

“Questo album nasce da un lavoro molto laborioso, la libertà è un concetto importante, astratto e metterlo in musica non è facile” dice Rocco Hunt.