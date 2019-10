I 94 anni di Angela Lansbury, la Signora in Giallo

Per tutti è Jessica Fletcher, la detective in gonnella nella serie televisiva La signora in giallo, ma Angela Lansbury, che compie oggi 94 anni, è sul set da quando ne aveva 18 e ha indossato i panni più diversi: dalla domestica di Angoscia, il film di Cukor in cui recitava appena maggiorenne, alla seduttrice di Sansone e Dalila, alla spietata protagonista di Va’ e uccidi, all’apprendista strega di Pomi d’ottone e manici di scopa. Ha recitato al fianco di Liz Taylor, Peter Ustinov, Ingrid Bergman, Spencer Tracy, Katherine Hepburn, Vincent Minnelli e Frank Sinatra. Settantacinque anni di carriera nel cinema, nel piccolo schermo e a teatro: non c’è palcoscenico a New York dove non abbia recitato, si dice di lei nella Grande Mela, sua città d’adozione da quando lasciò l’Inghilterra durante la guerra. Dopo una lunga carriera fra i palcoscenici di Broadway e il grande cinema, Angela Lansbury ha raggiunto un successo di pubblico mondiale col personaggio della Fletcher, frutto di un abile mix di graziose stramberie e sottili ironie. Prima di firmare il contratto la Lansbury volle delucidazioni scrupolose sul “tono” della serie, stabilendo che non dovessero esserci scene di sangue, incidenti automobilistici o immagini di violenza gratuita. Per La Signora in Giallo, Angela Lansbury ha vinto 4 Golden Globe ed è stata nominata agli Emmy 12 volte senza mai vincere. A questi premi si aggiungono un Oscar alla carriera, altri 2 Golden Globe e 5 Tony Award e, per finire, il riconoscimento più ambito, il titolo di Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, conferitole dalla Regina Elisabetta nel 2014.

RaiNews