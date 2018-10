Torna, alle 21 e 20 su Rai2, “Stasera tutto è possibile” con Amadeus

Il clima festoso di Stasera tutto è possibile contagia anche questa settimana l’Auditorium Rai di Napoli. La quarta puntata del comedy show di Rai2, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Amadeus, in onda stasera alle 21:20, avrà come tema il Western. Ospiti della serata saranno: Dario Bandiera, Maurizio Casagrande, Max Cavallari, Tosca D’Aquino, Biagio Izzo, Michele La Ginestra e Justine Mattera.

Divertirsi sarà, come sempre, l’unica regola per affrontare giochi, prove e sketch. In questa quarta puntata, tra gli altri, ci saranno Step Market, Mimo Volant e, con la partecipazione anche del pubblico in studio, Passa la palla e Folk e Bifolk. Immancabile, infine, l’icona del programma: la stanza inclinata.

Stasera tutto è possibile è un programma con la direzione artistica di Amadeus, scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli. Regia di Cristiano D’Alisera.