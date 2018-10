Andrea Purgatori annuncia: “Torno con il mio Atlantide”

Andrea Purgatori, giornalista, conduttore e sceneggiatore, torna su La7 torna con la nuova stagione di “Atlantide” in prima serata dal 17 ottobre e cercherà di riflettere su alcuni aspetti e argomenti riportando in prima serata gli eventi che hanno cambiato la nostra Storia.

Il primo appuntamento, dal titolo La favola di Evita e l’illusione populista. Il racconto di Purgatori inizia dal ritratto di Evita Peron, con un’intervista esclusiva a Cristina Alvarez Rodríguez, la nipote, e arriva fino alla battaglia delle Nonne di Plaza De Mayo per ritrovare i “nipoti rubati”: i bambini partoriti nelle caserme della dittatura militare dalle oppositrici del regime poi “desaparecide”, affidati a famiglie di sostenitori della giunta del generale Jorge Videla. Atlantide proporrà nelle prossime settimane altre storie che hanno segnato il nostro tempo: da Gheddafi, il ‘pazzo di Tripoli’, alla guerra del golfo, da Sigonella agli anni di piombo, da Tangentopoli al traghetto Moby Prince, alla mafia dei corleonesi.

