Il 25 ottobre ci sarà, a Milano, ci sarà la conferenza stampa che racconterà il ritorno di “Portobello”

Giovedì 25 ottobre ci sarà, alle 12 allo Studio 2000 – situato a Milano in via Mecenate, 76 -, la conferenza stampa che racconterà il ritorno di Portobello. Questo Portobello rivisto da Antonella Clerici che si muoverà su due fronti: da un lato si muoverà nel rispetto e nella coerenza della gloriosa storia scritta da Enzo Tortora, e dall’altro guarderà all’evoluzioni dell’attualità e quindi farà i conti con il sistema dell’intrattenimento televisivo odierno. Alla conferenza stampa, insieme con Antonella Clerici, ci saranno: il direttore e il vicedirettore di Rai1, Angelo Teodoli e Claudio Fasulo, il ceo di Banjay Group Italia – che produrrà il programma – Paolo Bassetti, e i due membri del cast artistico Paolo Conticini e Carlotta Mantovan. La trasmissione inizierà il 27 ottobre, in prima serata su Rai1, e già si annuncia come le grand événement della stagione.