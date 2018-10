Micheal Bublè non si ritira

C’è un risvolto inaspettato in merito alle dichiarazioni che sono state rilasciate da Michael Bublè, in un’intervista del 13 ottobre.

Il cantante avrebbe affermato che, dopo l’uscita del suo ultimo album, prevista per il 16 novembre, si sarebbe ritirato a vita privata, decidendo di pensare alla famiglia invece che ai suoi fan. È stato il Daily Mail che ha lanciato la news e, tutti i giornali di spettacolo, hanno riportato la notizia.

Stando però alle parole rilasciate dai manager di Michael Bublè, il ritiro dalle scene del cantante è fuori questione. “Le voci che corrono in rete sono false” scrivono sul profilo Facebook ufficiale dell’arista, “niente di tutto quello che è trapelato corrisponde a verità.” La situazione ha del paradossale. I manager accusano il Daily Mail di aver travisato le parole di Blublè, anche se tra le righe, il cantante è stato piuttosto chiaro su tutto quello che ha intenzione di fare. “Il settimanale non è attendibile” si legge da parte dei manager. “Chiediamo di non condividere la news e di cancellare il post” affermano.

Non sono stati rilasciati ulteriori commenti da Bublè in persona. Recentemente è stato avvistato al Glow Gala, una raccolta fondi dedicata ad un noto ospedale di Vancouver, la sua città Natale, ma oltre a questo l’artista è scomparso dai radar. Persino sui social non ci sono foto della sua vita quotidiana. I più attenti hanno notato che già in estate il cantane ha espresso il desiderio di voler fuggire dalla notorietà, come aveva rivelato all’Herald Sun, in cui spiegava cosa ha provato nel vedere il figlio affetto dal cancro. “Penso davvero che dovrei mollare la musica” aveva affermato Bublè.

Sperando che la questione si possa risolvere al più presto, è già in rotazione il primo singolo estratto da “Love” il suo ultimo LP.

Carlo Lanna, Ilgiornale.it