Ascolti tv, vincono i “Bastardi di Pizzofalcone”

Grande successo di ascolti anche ieri per la nuova serie de “I bastardi di Pizzofalcone”: il secondo appuntamento con la fiction con Alessandro Gassman tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni ha vinto il prime time con quasi 5 milioni e mezzo di telespettatori (5 milioni e 337mila) e il 23,2% di share.

Bene sulle altre reti generaliste sia “Niagara”, la trasmissione sulla natura condotta da Licia Colò su Rai2 (1 milione e 219mila spettatori con il 5,5% di share) sia la puntata di “Presa Diretta” di Riccardo Iacona su Rai3 (1 milione e 221mila spettatori con il 5,7%).

Nella seconda serata di Rai1, “Che Fuori Tempo Che Fa” ha ottenuto 1 milione e 164mila spettatori, pari all’11,1% di share.

Straordinario, su Rai2, il dato d’ascolto del Mondiale di volley femminile: la partita Italia-Giappone, in onda alle 12.20, che ha lanciato le azzurre, vittoriose 3-2, verso la semifinale, è stata vista da 1 milione e 818mila spettatori, con il 13,4% di share, con 2,2 milioni di contatti durante il tie-break decisivo. Si tratta del miglior risultato raggiunto finora, in termini di ascolti, per il mondiale femminile. Sempre per la programmazione sportiva sono stati 338 mila i telespettatori che hanno seguito la celebrazione, in diretta dal Quirinale, dei 120 anni della Federcalcio, mentre sono stati 611mila (3,4% di share) gli appassionati di calcio che hanno seguito, sempre su Rai2, nel pomeriggio, l’amichevole Italia-Tunisia U.21.

Per quanto riguarda la programmazione del pomeriggio di Rai1 da segnalare “Vieni da me” con 1 milione e 549 mila spettatori e l’11,2% di share ed a seguire “Il Paradiso delle signore”, che ha fatto registrare 1 milione e 93mila spettatori, pari ad uno share del 10,1%.

Nel preserale di Rai1, il game show “L’Eredità”, condotto da Flavio Insinna, è stato seguito da 4 milioni e 766mila spettatori, con il 24,7% di share, mentre “I Soliti Ignoti – Il ritorno” nell’access prime time ha superato i 5 milioni (5 milioni e 117mila spettatori) con il 19,6% di share.

Il gruppo Rai ha conquistato sia la prima serata con 9 milioni e 509mila spettatori e il 37,1% di share che l’intera giornata, con 3 milioni e 679mila spettatori e uno share medio del 36,9%.