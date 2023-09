Aquaman e il Regno perduto, il trailer del film con Jason Momoa

Dopo cinque anni di attesa Aquaman e il Regno perduto, il secondo capitolo della saga sul supereroe acquatico interpretato da Jason Momoa, arriverà nelle sale il 20 dicembre. La casa di produzione Warner Bros. ha pubblicato il trailer del film che segue le avventure di Arthur Curry, il leggendario protagonista metà umano e metà eroe di Atlantide meglio noto come Aquaman, sovrano della città sottomarina. Nel sequel Aquaman si unirà al fratellastro Orm (interpretato da Patrick Wilson) per combattere contro lo spietato pirata Black Manta (interpretato da Yahya Abdul-Mateen II).

La trama

Secondo la sinossi ufficiale, “dopo aver fallito nello sconfiggere Aquaman per la prima volta, Black Manta, ancora guidato dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla per eliminare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta è più temibile che mai, poiché brandisce il potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malvagia. Per sconfiggerlo, Aquaman si rivolgerà al fratello Orm, l’ex Re di Atlantide da lui stesso imprigionato, per forgiare un’insolita alleanza. Insieme dovranno accantonare le proprie differenze per proteggere il loro regno e salvare la loro famiglia, e il mondo intero, da un’irreversibile distruzione”.

Il cast

Nel film scritto da David Leslie Johnson-McGoldrick e diretto da James Wan, il regista noto sia per il primo capitolo di Aquaman sia per le saghe horror Saw e Insidious, ritorneranno vecchi volti. Primo fra tutti, quello di Amber Heard, che dopo la causa per diffamazione contro l’ex marito Johnny Depp interpreterà ancora una volta la regina di Atlantide Mera. Durante il processo, l’attrice aveva sostenuto che a causa della contesa legale i produttori avessero ridimensionato il suo ruolo, ma Warner Bros. aveva negato le accuse e aveva rimandato la scelta a ragioni interne alla produzione. “Il primo Aquaman riguardava il viaggio di Arthur e Mera. Il secondo film sarebbe sempre stato su Arthur e Orm. Quindi, il primo era un film d’azione e avventura romantico, il secondo un film d’azione e avventura di amicizia” aveva confermato il regista in un’intervista a Entertainment Weekly. Nel cast torneranno anche Temuera Morrison e Nicole Kidman, che rivestiranno i panni dei genitori di Aquaman Tom Curry e Atlanna, Dolph Lungren nel ruolo del Re Nereus e Randall Park nei panni del Dottor Stephen Shin. Tra i nuovi volti compariranno invece Indya Moore, Vincent Regan e l’ex attore de Il Trono di Spade Pilou Asbaek.