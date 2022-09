Da sabato 17 settembre, in prima serata su Canale 5, torna “Tu Si Que Vales” con il suo irresistibile cast formato da: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi in giuria; la bellissima e amatissima Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare e il coeso trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione affiancati dalla giovane mascotte Giulia Stabile, talentuosissima ballerina che anche questa stagione fa parte del corpo di ballo dei professionisti del talent Amici.

Un appuntamento imprescindibile quello di Tu Si Que Vales, che, al sabato sera riunisce grandi e piccini davanti alla tv. Telespettatori che si divertono con il cast e si emozionano a vedere le strabilianti performance artistiche dello show …per non parlare della simpatia e irriverente comicita’ burlona dell’amato Giovannino.

Sono l’arte e il talento dei performer in gara che animano il palco del talent mostrando esibizioni e numeri molto spettacolari capaci di attrarre l’attenzione del pubblico in studio e a casa e ogni stagione di sorprenderli e coinvolgerli.

Ma lo spettacolo non si ferma alle performance artistiche perche’ la collaudata crew di conduttori e giurati con allegria, competenza e padronanza del palco si mette in gioco, si lascia coinvolgere in prima persona nelle esibizioni, per regalare al pubblico momenti esilaranti ed emozionanti che rivelano la loro totale complicita’.

A Tu Si Que Vales si sono esibiti centinaia e centinaia di performer delle piu’ disparate arti e discipline di qualsiasi eta’ e provenienza dai piu’ classici a quelli piu’ eclettici: inventori, maghi, illusionisti, mentalisti, cantanti, attori, ballerini, escapologi, prestigiatori, funamboli, acrobati, comici, campioni di discipline sportive, pittori… fino …agli strampalati artisti che Gerry Scotti nei panni del manager della “Scuderia Scotti” sceglie per il suo circuito di gara parallelo.

Produce Fascino P.g.t. per Mediaset.