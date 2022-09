Sabato 17 settembre in prima serata su Retequattro va in onda “Inside Man” il film drammatico diretto da Spike Lee.

In una filiale della Banca Manhattan Trust di New York, entrano cinque rapinatori travestiti da imbianchini decisi a compiere un colpo perfetto. Keith Frazier (Denzel Washington) e Bill Mitchell, due detective della polizia, arrivano immediatamente sul luogo e prendono il comando delle operazioni affidate fino a quel momento al Capitano John Darius (Willem Dafoe). Nel frattempo, il Presidente della Manhattan Trust, informato sull’accaduto, viene preso dal panico perché all’interno di una cassetta di sicurezza presente nella filiale, sono custodite informazioni top secret che potrebbero costargli caro.

Per evitare che il peggio avvenga, coinvolge allora nelle trattative con i criminali Madeline White (Jodie Foster), una specialista in mediazioni internazionali che sfruttando l’amicizia col sindaco di New York, contatta il detective Frazier. Il detective è sotto inchiesta e quindi, in cambio di alcuni insabbiamenti e di una promozione, da alla donna l’autorizzazione per entrare nella banca e comunicare con Dalton Russell (Clive Owen), il capo dei malviventi. Nel frattempo, all’interno della filiale, i rapinatori mettono in atto una serie di stratagemmi per sfuggire alla cattura. Frazier inizia a trattare con Dalton su come concludere la rapina senza spargimenti di sangue, ma proprio in quel momento un ostaggio viene ucciso e le forze speciali irrompono trascinando rapinatori e ostaggi fuori dalla banca. I due detective tentano in tutti i modi di distinguere, mediante gli interrogatori, i rapinatori dagli ostaggi, ma le dinamiche del colpo continuano a essere molto confuse. Passa una settimana e Frazier torna in banca per continuare le indagini, ma un incontro del tutto inaspettato lo attende…