Blake Lively è incinta: è il quarto figlio per l’attrice e Ryan Reynolds

L’attrice si è presentata ad un evento di Forbes con un sorriso smagliante e il pancione evidente sotto un vestito aderente. La coppia ha già tre figlie: James, Inez e Betty

Blake Lively e Ryan Reynolds diventeranno genitori per la quarta volta. L’annuncio è arrivato, ancora una volta, ad un evento ufficiale. Ospite del 10th Annual Forbes Power Women’s Summit, l’attrice ha sfilato sul tappeto rosso con un mini dress in paillettes dorate che ha messo chiaramente in mostra il pancino.

BLAKE LIVELY E RYAN REYNOLDS DI NUOVO GENITORI

Non è la prima volta che Blake Lively e Ryan Reynolds scelgono un evento mondano per annunciare l’arrivo di un nuovo membro della famiglia. Nel 2019, quando era incinta della terza figlia, l’ex star di Gossip Girl aveva sfilato sul red carpet della première di Pokemon: Detective Pikachu con il pancione. Al momento non si conoscono dettagli di questa nuova gravidanza, né di quanti mesi sia l’attrice né il sesso del quarto figlio. La coppia ha tre bambine: la primogenita James è nata il 16 dicembre 2014, Inez, è nata il 30 settembre 2016 mentre Betty, è nata nell’estate 2019. “Io adoro essere il papà di figlie femmine – aveva detto Ryan Reynolds tempo fa, in un’intervista – Ho tre figlie, mai in un milione di anni avrei immaginato una cosa del genere. Cioè, io ho tre fratelli maggiori tutti maschi. Quindi per me avere tre figlie è stato un vero viaggio nell’ignoto, ma ne amo ogni secondo”. Nel 2021 la star di Deadpool aveva deciso di prendersi una pausa dal lavoro per dedicarsi alle sue bambine. “Voglio che le mie figlie abbiano una vita il più normale possibile. Per molti anni, quando mia moglie Blake girava un film, io non giravo un film e stavo con le bambine. E viceversa. Non abbiamo mai lavorato davvero allo stesso tempo. Ma eravamo sempre via. Quindi anche le bambine erano via”. L’attore ha quindi compreso che le piccole avevano bisogno di maggiore stabilità. “Ora che sono a scuola, hanno una vita molto regolare. Mi piace davvero essere un papà presente. Adoro portarle a scuola la mattina, adoro prenderle in braccio”.

BLAKE LIVELY, LE SUE PAROLE

In occasione dell’evento di Forbes, Blake Lively ha parlato anche delle sue figlie, spiegando che tipo di esempio vuole dargli. “Sono cresciuta guardando una donna essere tutto: essere una mamma e anche essere la donna d’affari che lavora più duramente di chiunque conoscessi – ha spiegato, parlando della madre Elaine che lavora come talent scout del mondo dello spettacolo – Quindi è importante per me che le mie figlie capiscano che non devi scegliere l’uno o l’altro. Non ho bisogno che scelgano di essere una donna d’affari o una mamma. Possono essere entrambe le cose o nessuna delle due. Voglio solo mostrare loro che tutto è possibile. È qualcosa di molto importante per me”.