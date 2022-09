Avetrana – Qui non è Hollywood, al via in Puglia le riprese della serie tv Disney+

Il caso di Avetrana diventa una serie tv prossimamente su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). L’omicidio di Sarah Scazzi raccontato dai vari punti di vista dei protagonisti coinvolti

Sono iniziate in Puglia le riprese di Avetrana – Qui non è Hollywood, la nuova serie tv italiana diretta da Pippo Mezzapesa basata sul delitto di Avetrana che ha avuto un enorme impatto mediatico in tutto il Paese. Disney+ ha dato la notizia ufficiale. La serie sarà composta da quattro episodi di 80 minuti che racconteranno la storia dell’omicidio di Sarah Scazzi dal punto di vista di tutti i personaggi coinvolti: Sarah, Sabrina, Michele e Cosima. Un racconto a più voci per provare a ricostruire l’accaduto e comprendere meglio uno dei casi di cronaca nera italiana più famosi e intricati di sempre. Il regista ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino con la collaborazione di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. La serie è prodotta da Groenlandia e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

IL CASO DI AVETRANA

Cosa è successo quel 26 agosto 2010 ad Avetrana, un piccolo paese del Salento? Una ragazzina di 15 anni esce di casa e scompare nel nulla, si chiama Sarah Scazzi. Iniziano le ricerche e tutto il paese è preso d’assalto dai media che cominciano a ipotizzare l’accaduto e a fare ipotesi sui possibili sospettati. La cugina Sabrina, estetista, la stava aspettando per andare al mare e Sarah non è mai arrivata. Dopo 42 giorni dalla scomparsa viene ritrovato il suo corpo in fondo a un pozzo e il caso diventa un vero e proprio reality show horror tra segreti, omertà, rancori e violenza. La serie è tratta dal libro Sarah: la ragazza di Avetrana scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, edito Fandango Libri.

IL CAST DELLA SERIE AVETRANA – QUI NON È HOLLYWOOD

Cosima Misseri sarà interpretata da Vanessa Scalera (in foto), mentre Michele Misseri avrà il volto di Paolo De Vita. Federica Pala vestirà i panni della vittima Sarah Scazzi, mentre Giulia Perulli sarà la cugina Sabrina. Nel cast anche Imma Villa come Concetta Serrano, Anna Ferzetti come la giornalista Daniela e Giancarlo Commare nei panni di Ivano Russo.

PRODUZIONI DISNEY+ IN AUMENTO

Nella sola area EMEA, il team International Content and Operations di Disney ha in programma la realizzazione di 60 produzioni locali entro il 2024, continuando a collaborare con creatori d’eccellenza e produttori di alto livello, come parte dell’impegno della Company a ideare, sviluppare e realizzare produzioni originali di alta qualità in tutto il mondo.