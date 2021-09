“Time” inserisce Harry e Meghan nella classifica delle 100 persone più influenti al mondo

Il prestigioso magazine riconosce alla coppia il merito di “aver dato una voce a chi non la ha”, ma la scelta è contestata dal popolo dei social, che la critica nel merito e anche nella forma, per via di una copertina visibilmente photoshoppata. L’unico italiano nella lista è Mario Draghi

Il ritratto della coppia è il primo postato da Time sul suo profilo Instagram per lanciare il numero di settembre e la sua attesa classifica annuale delle 100 persone più influenti al mondo. Per il 2021 ci sono in cima alla lista proprio loro, il principe Harry e Meghan Markle, duchi di Sussex residenti da oltre un anno in California, dove dopo l’addio alla famiglia reale inglese hanno intrapreso una carriera molto diversa, e a pochi giorni da un sondaggio che invece registra la loro popolarità ai minimi storici nel Regno Unito.

Le motivazioni della scelta, secondo Time, sono queste: “Passare all’azione non è stata una scelta facile per i giovani duchi, benedetti per nascita e talento e bruciati dalla fama. Sarebbe stato molto più semplice per loro godersi la propria fortuna e rimanere in silenzio. Ma non è quello che fanno Harry e Meghan, non è quello che sono. Trasformano la compassione in azione attraverso la loro Fondazione Archewell. Danno voce a chi non la ha.

Assieme ad associazioni senza scopo di lucro si assumono rischi per aiutare le comunità bisognose, offrendo supporto per la salute mentale a donne e ragazze della comunità afroamericana negli Stati Uniti e fornendo cibo alle persone colpite da disastri naturali in India e nei Caraibi. In un mondo in cui tutti hanno un’opinione su persone che non conoscono, il duca e la duchessa nutrono compassione per le persone che non conoscono. Non si limitano a parlare. Si lanciano in battaglia”.

La notizia del riconoscimento di Time arriva nel giorno in cui il principe Harry compie 37 anni, ed è subito molto dibattuta dal popolo dei social – “battaglia per cosa?” si chiedono alcuni. Ma a suscitare perplessità e commenti negativi è soprattutto l’immagine sul profilo Instagram del magazine che ritrae la coppia in copertina. Scattata da paridukovic, appare ritoccata facendo pensare che non sia poi l’immagine finale che verrà scelta da Time. In passato, un intervento troppo deciso su una fotografia di Meghan in fase di post produzione da parte di un giornale aveva irritato la duchessa. Al punto che Meghan aveva chiesto in altra occasione al fotografo Peter Lindbergh di non nascondere le sue lentiggini nella foto destinata alla copertina di un numero da collezione di British Vogue del 2019.

Oltre alla coppia, nella classifica sono presenti molte donne iconiche, da Simone Biles a Billie Eilish, da Scarlett Johansson a Britney Spears. L’unico nome italiano nella lista è di un uomo, Mario Draghi.

(Eva Grippa-Repubblica)