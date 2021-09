Tale e Quale Show, Ciro Priello lo ha confessato: “Sono qui perché…”

Ciro Priello rivela: “Ecco perchè ho accettato Tale e Quale Show”

Nuova avventura alle porte per Ciro Priello. Il giovane comico, protagonista del simpaticissimo gruppo The Jackal, è reduce dal grande successo di Lol-Chi ride è fuori, programma di Amazon Prime Video in cui Ciro ha trionfato tra i 10 comici in gara, vincendo davanti a Katia Follesa. Da allora la vita di Ciro è sicuramente cambiata, con una popolarità decisamente diversa. L’esperienza di successo nel simpatico programma di Amazon ha messo in evidenza la comicità dell’artista, che adesso è pronto a mettersi alla prova nell’affascinante sfida che gli ha offerto Carlo Conti, ovvero partecipare a Tale e Quale Show. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate da Ciro Priello a Vero TV:

E’ un format che mi è sempre piaciuto. Appartiene al mio percorso artistico da attore e ho sempre avuto una grandissima passione per il canto e la produzione musicale che mi ha divertito costantemente e affascinato

Ciro Priello, retroscena su Serena Rossi: “L’ho apprezzata a Tale e Quale”

Le scorse edizioni di Tale e Quale Show hanno messo in evidenza doti canore ed imitative di grandi artisti italiani. Una di questi è stata sicuramente la splendida Serena Rossi, che nel format di Carlo Conti ha fatto un figurone, attirando anche la curiosità e l’interesse di Ciro Priello, che adesso spera magari di ricalcarne le orme: “L’ho apprezzata molto per la sua incredibile vocalità, la sua indiscussa capacità di trasformazione e immedesimazione, tipica delle migliori attrici hollywoodiane”.

Ciro Priello rivela il suo mito prima di Tale e Quale: “E’ Michael Jackson”

Ciro Priello, che a Tale e Quale Show affronterà vip e personaggi noti del mondo della tv italiana, parlando a Vero TV ha rivelato anche chi è il suo grande mito: “Da sempre è Michael Jackson, il mio più grande idolo”.

Lanostratv.it