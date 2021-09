Rete 4, nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà ospite di Paolo Del Debbio nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, stasera in prima serata, su Retequattro. Tanti i temi che verranno affrontati: dal probabile rafforzamento dell’uso della certificazione verde all’avanzamento della campagna vaccinale, con la decisione di somministrare una terza dose alle categorie più fragili, fino alla richiesta di parte della maggioranza delle dimissioni del Ministro degli Interni Luciana Lamorgese.

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato al dibattito intorno alla necessità di estendere l’uso del green pass sul posto di lavoro, in particolare per il settore pubblico e per quello privato in cui è già obbligatorio per i clienti: se molti industriali e alcuni partiti politici ritengono questa misura indispensabile nella lotta alla pandemia, non manca chi sostiene che questa decisione rappresenti solo un tentativo di giustificare i tanti problemi che ancora non sono stati risolti, come il troppo affollamento sui mezzi pubblici. E ancora, un approfondimento sul mondo no-vax e, in particolare, su come alcune teorie di medici non favorevoli al vaccino vengano usate come manifesti per rafforzare quelle di questi gruppi.

Infine, una pagina economica: l’imminente caro bollette, la partenza di oltre venticinque milioni di cartelle esattoriali e le prossime scadenze fiscali preoccupano enormemente le famiglie e le molte attività che sono state fortemente penalizzate dalle chiusure dei mesi scorsi.

Tra gli altri ospiti della puntata anche: il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni (Lega), il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera Andrea Mandelli, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci (Pd), Elisabetta Gardini (FdI) e Giuliano Granato (Potere al Popolo).