Kate Middleton torna al lavoro: il ringraziamento ai militari che hanno evacuato Kabul

La duchessa, al primo appuntamento ufficiale dopo le ferie, si è presentata (in elicottero) alla base RAF di Brize Norton per rendere omaggio a tutti i protagonisti dell’Operazione Pitting, che ha portato via 15mila persone dall’Afghanistan con un ponte aereo: «La più grande operazione umanitaria degli ultimi 70 anni»

Il ritorno di Kate Middleton. A sessantasei giorni di distanza da quell’incredibile 11 luglio in cui presenziò prima all’ultimo atto di Wimbledon (perso dal nostro Matteo Berrettini contro Novak Djokovic) e poi a Wembley per la finalissima degli Europei di calcio (vinta dall’Italia proprio ai danni dell’Inghilterra), la duchessa di Cambridge fa nuovamente capolino ad un evento ufficiale, il primo dopo la pausa estiva.

Kate, infatti, è andata in visita alla base RAF di Brize Norton, la più grande stazione della Royal Air Force, 120 chilometri a nord-ovest di Londra, nell’Oxfordshire. Lì ha ringraziato tutti i protagonisti dell’Operazione Pitting, che in poche settimane – con un ponte aereo ben studiato – ha portato via da Kabul oltre 15mila persone. Tra cui anche un vecchio amico di William, insieme alla sua famiglia.

Si tratta di un ufficiale afghano, compagno di corso dell’erede al trono ai tempi dell’accademia di Sandhurst, nel 2006. «Può considerarsi la più grande operazione d’aiuto umanitario degli ultimi 70 anni», ha scritto su Twitter la futura regina consorte. Che si è presentata con l’elicottero Sikorsky S-76 G-XXEB (The Queen’s Helicopter Flight) e si è soffermata a chiacchierare con alcuni membri delle squadre militari.

Nell’ultima settimana, a dirla tutta, i riflettori si erano già spostati su Kate, paparazzata insieme ai tre figli in una cartoleria di Londra, in vista della riapertura delle scuole. Poi c’è stato il privatissimo matrimonio in Provenza di James Middleton, suo fratello minore, al quale pare – nonostante la ristretta lista degli invitati – che i Cambridge abbiano partecipato al gran completo, ma senza pubblicare foto.

Ora eccola di nuovo, sulla rampa di un aereo militare. Per prendere il volo con nuovi e importanti royal engagement: sempre più al centro dei progetti di casa Windsor.

(vanity fair – Nicola Bambini)