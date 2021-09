Carlo Conti: «Ci accusano di blackface, ma è ghettizzante non poter far interpretare cantanti di colore»

«Penso che sarebbe veramente ghettizzante non poter rappresentare i tanti artisti di colore, icone della musica black, che hanno fatto la storia della musica». Riparte Tale e Quale Show e per Carlo Conti la prima polemica preventiva da schivare è quella del blackface (il trucco per assumere le sembianze di una persona nera). «C’era l’indicazione di non fare più i cantanti di colore — ha spiegato il conduttore —, e allora mi sono detto: non possiamo prendere una persona bianca per interpretare una persona di colore? Prendiamone una di colore, e nessuno parlerà più di blackface». Così ecco nel cast del programma Deborah Johnson, di origini afroamericane. Insomma Conti non capisce ma si adegua. E punge: «Se però le dovessimo far interpretare un cantante italiano spero non ci accusino di whiteface…».

Non capisce ma si adegua anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta. Qui il tema è un altro. Su Mediaset giovedì debutta Star in the Star (prodotto da Banijay), che molti immaginano come un misto tra Tale e Quale e Il cantante mascherato (entrambi prodotti da Endemol Shine, sempre del gruppo Banijay). «Ormai la continua produzione di format rischia di scivolare in tante assonanze e somiglianze. Ho capito che il programma di Canale 5 avrebbe delle strette affinità con il Cantante mascherato , ma nella mia lunga storia autoriale mi sono fermamente convinto che i programmi si possono valutare soltanto quando li vediamo. Un programma è fatto anche da una dinamica che avviene in studio. Però sono onesto, è chiaro che non mi sia piaciuto che vada in onda il giorno prima di Tale e Quale, un fatto di cortesia, correttezza». Deve far riflettere però soprattutto un problema che nessuno sembra voler affrontare: una società di produzione esterna che vende format simili ad aziende concorrenti.

Polemiche a parte si comincia senza scaramanzia venerdì 17 in prima serata su Rai1, con «dedica a Raffaella Carrà». Giudici Goggi, Panariello e Malgioglio, oltre a un imitatore che veste i connotati di un personaggio diverso di settimana in settimana (nella prima puntata Sgarbi). Nel cast la cantante Francesca Alotta (certo così è facile…); Stefania Orlando, tornata in tv l’anno scorso con il Grande Fratello Vip 5; Federica Nargi, ex velina di Striscia la notizia; la cantante Deborah Johnson; il comico Biagio Izzo; Pierpaolo Pretelli, anche lui ex concorrente del GF Vip 5; Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Amici di Maria De Filippi (all’epoca, Saranno Famosi); Ciro Priello, comico dei The Jackal; i Gemelli di Guidonia, già visti in programmi come Viva RaiPlay; l’attore Simone Montedoro. E poi Alba Parietti, che parla di sé non come persona ma personaggio: «Farò come nell’Esorcista: uscirò da questo corpo per vedere se sono capace di non essere la Parietti».

Renato Franco, corriere.it