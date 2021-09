Beautiful, anticipazioni 20-25 settembre: un ostacolo imprevisto per Brooke

Anticipazioni Beautiful, prossima settimana: Brooke affronta Quinn

Le anticipazioni di Beautiful hanno dell’incredibile: anche nelle prossime puntate i colpi di scena si susseguiranno. Il matrimonio tra Shauna e Ridge ha sconvolto non solo Brooke ma tutta la famiglia Forrester. Ridge, dopo aver ascoltato una conversazione tra Brooke e Bill Spencer, ha deciso di troncare per sempre con la Logan. Il pensiero che il cuore della sua amata appartenga anche al suo rivale lo fa impazzire. Le anticipazioni di Beautiful dal 20 al 25 settembre rivelano che Brooke, convinta che sia stata Quinn con l’aiuto di Shauna a manipolare Ridge, deciderà di affrontare la Fuller. Carter, intanto, racconterà a Zoe del giorno in cui ha preparato i documenti per il divorzio di Ridge e Brooke. L’avvocato riceverà una promozione nei prossimi episodi di Beautiful. Quinn lascerà Eric senza parole quando gli comunicherà che l’indomani Ridge e Shauna si sposeranno a Villa Forrester.

Beautiful, trame prossime puntate: Brooke decide di fermare le nozze di Ridge e Shauna

Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana rivelano che Brooke affronterà Quinn, Donna cercherà di alleviare il dolore della sorella maggiore che ha ricevuto una notizia scioccante. Mentre fervono i preparativi per il matrimonio, Ridge è al lavoro. Una persona misteriosa, nelle nuove puntate di Beautiful, ascolterà una conversazione compromettente. Brooke decide di fermare il matrimonio, ci riuscirà? Intanto Ridge capisce che Quinn e Shauna non sono due persone limpide. Zoe promette a Carter di festeggiare la sua promozione dopo il matrimonio di Ridge e Shauna.

Anticipazioni Beautiful dal 20 al 25 settembre: Quinn blocca Brooke

Nelle puntate di Beautiful dal 20 al 25 settembre, Brooke avrà una discussione accesa con Quinn che bloccherà fisicamente la Logan per impedirle di fermare le nozze di Ridge e Shauna. Brooke si arrenderà? Shauna intanto videochiamerà Ridge poco prima delle nozze. L’appuntamento con Beautiful è tutti i pomeriggi su Canale5.

