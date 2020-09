Madonna dirige la sua vita. La pop star farà un biopic

Il film è prodotto da Universal Pictures, la sceneggiatura è scritta con Diablo Cody, Academy Award Winner nel 2008 per “Juno”.

Avrà pensato che, se qualcuno doveva farlo, quel qualcuno doveva essere lei. Madonna ha deciso: torna dietro la macchina da presa per fare un film sulla sua vita. Un biopic, insomma, che racconterà gli anni della gavetta – dal suo arrivo a New York dal Michigan, con soli 35 dollari in tasca – fino al successo mondiale dei suoi album e dei suoi tour.

Da tempo circolavano le voci su questo progetto, che ancora non ha un volto protagonista. Ciò che sappiamo è che il produttore è Universal Pictures e che la sceneggiatura è a firma del premio Oscar Diablo Cody, la stessa di Juno, per intenderci. Madonna e Diablo passano molto tempo a lavorare insieme, come si vede dai post sul profilo Instagram della “Regina del Pop”.

“Il focus del film sarà sempre sulla musica, la musica mi ha dato la forza e l’arte mi ha tenuta viva”, ha scritto la ex “Material Girl” in una nota. “È essenziale condividere le montagne russe della mia vita con la mia voce e la mia visione”, ha concluso Madonna. Come darle torto.





