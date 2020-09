Eros Ramazzotti operato alla spalla dopo una brutta caduta

Eros Ramazzotti ha confessato ai microfoni di Rai Radio 2 di aver passato l’estate tra fisioterapia e recupero dopo essere stato operato alla spalla destra.

Eros Ramazzotti è stato operato alla spalla durante l’estate! Stando a quanto raccontato dal cantautore romano, la sua non è stata la classica estate di sole, mare e relax, bensì di riposo e fisioterapia. In un’intervista ai Lunatici su Rai Radio 2, l’artista ha raccontato cosa è successo: “Un’estate di operazione alla spalla e fisioterapia.



Mi sono imbattuto in una caduta, mi sono fatto male alla spalla destra, ho dovuto operarla, sono ancora lì a lavorare per rimetterla a posto”. Il cantante romano, quest’estate in rotazione radiofonica con la sua cover di Una donna per amico di Lucio Battisti, ha raccontato di essersi operato alla spalla dopo una brutta caduta. Adesso però fortunatamente sta meglio: “Mi sono esibito all’Arena di Verona, ho giocato anche a pallone, ma l’ho fatto per aiutare il settore della musica. L’ho fatto a fin di bene”.





Notiziemusica.it