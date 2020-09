Elio e le storie tese, reunion a sostegno degli artisti

La solidarietà post Covid passa dal palco di un concerto che vedrà la reunion di Elio e le storie tese per dare un sostegno concreto alle band emergenti e un grande concerto-evento allo stadio di Bergamo tra la tarda primavera e l’estate 2021. Tutto per segnare la “rinascita della musica dopo l’infinito lockdown”. E’ questo lo spirito che muove “Insieme per la musica” nato dai microfoni di “Chiamate Roma Triuno Triuno” programma mattutino di Radio Deejay con il Trio Medusa de Le Iene. “L’idea è nata dopo aver passato un disco di Elio – hanno raccontato il Trio Medusa durante la presentazione in Comune a Bergamo –. Poi si è materializzato sotto forma di raccolta fondi, la cui prima fase si è chiusa a giugno con ben 124mila euro raccolti”. “Abbiamo accettato a patto che venissero messi a disposizione dei fondi per aiutare le piccole band – ha confermato Elio –. Se noi negli anni ’80 avessimo dovuto anche affrontare il Covid probabilmente ci saremmo sciolti molto prima”. Un messaggio di speranza e ripartenza che vedrà come clou il concerto ribattezzato dagli Elio e Le Storie Tese “di fine sfiga”. Orgoglioso il sindaco Giorgio Gori: “Vogliamo diventare la città simbolo dell’uscita da questa condizione sfortunata anche per il mondo della musica, che continua a essere pesantemente condizionata. Con il benestare della società Atalanta abbiamo deciso di farlo allo stadio”.