Cardi B divorzia dal marito dopo tre anni

Dopo tanti tira e molla, pare per lʼinfedeltà di Offset, la rottura è ufficiale

I rumors si rincorrono da tempo. Già a dicembre Cardi B e Offset avevano avuto dei problemi, pare per l’infedeltà di lui. Adesso è ufficiale: i due rapper divorziano dopo tre anni di matrimonio. Il magazine “People” racconta in esclusiva che i documenti sarebbero stati già depositati nel tribunale della contea di Fulton, in Georgia.

Le nozze, in gran segreto, erano state celebrate il 20 settembre del 2017. Nel 2018 è nata la prima figlia Kulture Kulture Kiari Cephus. Ma subito dopo erano sorti i primi problemi, e durante un concerto la rapper aveva annunciato la fine della storia: “Siamo rimasti in buoni rapporti. Proviamo ancora molto amore l’uno per l’altra ma i problemi fra noi non si sono sistemati con il tempo”.

Il marito però è riuscito a riconquistarla e il matrimonio è andato avanti ancora per un anno. I soliti problemi, legati pare all’infedeltà, però sono riaffiorati. E ora il divorzio è ufficiale.

Tgcom24