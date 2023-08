“Radio di bordo” raddoppia: un’ora insieme per parlare di mare da tutti i punti di vista – regate, grandi navigatori e libri, sicurezza in acqua, parchi nazionali, mostre e appuntamenti estivi. La trasmissione di Radio1 Rai quest’estate andrà in onda il sabato a partire dalle 10.30.

Nella puntata di sabato 5 agosto, ospiti di Germana Brizzolari i “ragazzi terribili del Class 40”, la tripla A italiana della vela – Alberto Bona, IBSA, Ambrogio Beccaria, “Alla grande Pirelli”, e Andrea Fornaro, Influence 2 – fra i protagonisti della Fastnet Rolex Race, la mitica regata dall’isola di Wight a Cherbourg. I commenti di Fabio Pozzo, giornalista della Stampa, in libreria con il volume “Un oceano di sogni”, dedicato al navigatore solitario Simone Bianchetti, scomparso vent’anni fa, libro scritto con la moglie del velista, Inbar Meytsar per TEA edizioni.

Ancora: le regole in mare con il Capitano di fregata Renato Signorini, Comandante della Capitaneria di Porto della Maddalena, in Sardegna, e la bellezza dell’isola di Pantelleria con Sonia Anelli, direttrice del Parco nazionale. Poi gli eventi per la festa di Sant’Anna, a Bacoli, in Campania, con il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, i novant’anni della Rotonda a Mare di Senigallia, festeggiati con una mostra curata da Paolo Formiconi e Gianluca Quaglia, e i “libri in giro” di Silvana Cavallo: un chiosco per il book crossing in spiaggia, a Torre Quetta, Bari. Non mancheranno le consuete “chicche marinare”. Un programma a cura di Raffaele Roselli.”