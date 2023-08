Amici: Zerbi su Wax aveva ragione? Il concerto divide il pubblico

Bufera intorno a Wax, che dopo Amici di Maria De Filippi continua a generare molte critiche. Durante un suo concerto, è riuscito nuovamente a dividere il pubblico, tra chi lo accusa di fare spettacolo piuttosto che cantare e chi applaude allo show. Il primo gruppo sembra riportare ciò che spesso affermava Rudy Zerbi, quando gli toccava dire la sua sull’ex allievo di Arisa. Infatti, spesso lo storico professore di canto del talent show di Canale 5 consigliava a Wax di concentrarsi di più sul canto che sullo ‘spettacolino’.

Durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi, in effetti, il giovane cantante di Anni ’70 ha sempre diviso il pubblico per questo. Ed ecco che il suo atteggiamento durante le esibizioni sul palco continua a far discutere ancora oggi. Come i suoi ex compagni d’avventura, Matteo – questo il suo vero nome – sta girando l’Italia tra concerti e instore. Ciò che sta facendo parlare è quanto accaduto nel corso di un suo recente live.

In particolare, sui social network sta girando un video in cui Wax dopo Amici 22 si esibisce scatenandosi sul palco. Tra strane mosse e particolari gesti, a detta di molti, l’ex allievo avrebbe fatto tutto tranne che cantare. Nei video è possibile vederlo ballare in modo euforico, tentando di tenere attivo l’interesse del pubblico.

Dopo di che, ha intrattenuto gli spettatori con lo spara scintille e molti ritengono che si stesse esibendo in playback. Tanti, infatti, sul web si stanno chiedendo come mai si sia avvicinato al microfono quando lui stesso avrebbe confermato di essere in playback. Andando avanti con le sue esibizioni, Wax ha creato ancora spettacolo alzandosi la maglietta e dando vita a un balletto.

Il concerto ha diviso il suo pubblico. C’è chi tra i fan lo difende, facendo notare che questo è il suo modo di coinvolgere il pubblico nelle sue canzoni. Ma c’è anche chi crede che sia tutto tranne che un cantante e, dopo questo concerto, la situazione si è complicata ulteriormente. C’è da dire che la maggior parte dei suoi fan continua a sostenerlo nonostante tutto.

Intanto, Wax si gode questo impegnativo periodo dopo la sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, che dovrebbe subire dei cambiamenti tra i professori nella nuova edizione. Per quanto riguarda la vita sentimentale di Matteo non si sa nulla. Nelle scorse settimane è avanzata l’ipotesi che lo vedeva vicino a Giulia Stabile. Una segnalazione, questa, che sembra non aver trovato conferme.