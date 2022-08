Hunger Games: La Ballata dell’usignolo e del serpente, Viola Davis farà parte del prequel

La pellicola con protagonisti Rachel Zegler e Tom Blyth nei ruoli di Lucy Gray Bird e Coriolanus Snow vedrà nel cast anche Viola Davis, come annunciato in esclusiva dal magazine The Hollywood Reporter

The Hollywood Reporter ha comunicato l’arrivo di Viola Davis nel cast del prequel della saga cinematografica con protagonista Jennifer Lawrence. L’attrice interpreterà Volumnia Gaul, alla regia Francis Lawrence.

HUNGER GAMES: LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE, VIOLA DAVIS NEL CAST

Si aggiungono dettagli alla pellicola Hunger Games: La Ballata dell’usignolo e del serpente. Nelle scorse ore il magazine ha rivelato in esclusiva la presenza di Viola Davis nel film con protagonisti Rachel Zegler (in foto) e Tom Blyth nei ruoli di Lucy Gray Bird e Coriolanus Snow.

Stando a quanto annunciato, Viola Davis interpreterà la villain Volumnia Gaul. Nathan Kahane, Presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: “I film di Hunger Games sono sempre stati esaltati da un cast eccezionale e siamo entusiasti di continuare quella tradizione con Viola Davis nei panni di Volumnia Gaul. La sua presenza formidabile e potente aggiungerà livelli di complessità e minaccia a questa storia”.

Il regista ha aggiunto: “Dr. Gaul è tanto crudele quanto creativa ed è temibile quanto formidabile. L’esperienza di Snow come operatore politico si sviluppa in gran parte grazie all’esperienza di lei come la figura più imponente dei giochi”.

HUNGER GAMES: LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE, LA DATA DI USCITA

Nei giorni scorsi NOTORIOUS Pictures ha distribuito il teaser trailer di Hunger Games: La Ballata dell’usignolo e del serpente annunciando anche la data di distribuzione nelle sale cinematografiche italiane, ovvero novembre 2023.