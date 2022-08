Addio a Carmen Scivittaro, l’attrice aveva 77 anni

L’attrice, popolare interprete di Teresa nella serie Rai “Un posto al sole”, si è spenta all’età di 77 a seguito di una malattia. A darne notizia sui social, i colleghi Walter Melchionda e Alberto Rossi

Carmen Scivittaro, nata a Napoli il 24 marzo 1945, muove i suoi primi passi nel mondo della recitazione come drammaturga e prende parte a diverse opere teatrali, ma è nel 1998 a raggiungere il successo nel ruolo di Teresa Diacono nella serie della Rai “Un posto al sole”, per la soap opera lavorerà fino al 2018. Ha recitato sul grande schermo nel film Il sogno nel castello e nella serie tv La nuova squadra (2009-2011). A dare l’annuncio della sua scomparsa, i colleghi Walter Melchionda e Alberto Rossi.