Come un gatto in tangenziale 2 re di Ferragosto con soli due giorni di anteprime: staccati Free Guy e The Suicide Squad

Uscirà ufficialmente in sala il 26 agosto, ma intanto Come un gatto in tangenziale – Ritorno a coccia di morto stacca i grandi film americani al box office italiano

Ammontano a poco più di 140 mila le presenze nelle sale cinematografiche italiane tra il 12 e il 15 agosto. L’action comedy con Ryan Reynolds Free Guy (uscita con un giorno di anticipo, l’11), che sta spopolando nel Nord America, ha richiamato 25.330 spettatori collocandosi in terza posizione con un incasso di 173 mila euro. Alla seconda settimana di programmazione, il film Warner Bros/DC Comics The Suicide Squad è sceso al secondo posto con 178 mila euro nonostante abbia avuto 24.637 spettatori, dunque meno di Free Guy, ma era in proiezione in sale cinematografiche con un prezzo del biglietto più alto. Erano 260 gli schermi che programmavano Free Guy, 291 quelli con The Suicide Squad, ben 353 gli schermi con Come un gatto in tangenziale – Ritorno a coccia di morto che, attenzione, è stato in programmazione soltanto nei giorni 14 e 15 agosto e che uscirà ufficialmente al cinema il prossimo 26 del mese.

Il sequel di Come un gatto in tangenziale è stato dunque il film più visto del weekend di Ferragosto con un incasso di 268.774 euro pari a 39.057 spettatori. Con i soli due giorni di anteprime per le arene estive e i cinema che hanno aderito all’iniziativa, la commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese ha conquistato il primo posto del box office italiano lasciando intendere che a fine agosto quando arriverà in ben 900 sale, come annunciato da Vision Distribution, sarà la prima scelta per il ritorno al cinema degli spettatori dopo le ferie. Scende all quarto posto Jungle Cruise con 83 mila euro di incasso (12.148 spettatori in 245 sale) per un totale fino ad oggi di 1 milione e 415 mila euro, mentre segue in quinta posizione Old con 36 mila euro (5.188 spettatori in 165 sale) per un totale fino ad oggi di 1 milione e 414 mila euro.

Comingsoon.it