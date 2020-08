Cristina Chiabotto incinta? “Dolce segreto” dell’ex Miss Italia

La ex Miss Italia sarebbe incinta? Nessuna conferma ufficiale, ma sembra proprio che stia nascondendo un segreto dolce e speciale…

Un periodo sicuramente felice quello che pare stia vivendo l’ex Miss Italia, bellissima, Cristina Chiabotto, al momento in vacanza con il marito Marco Roscio a Paraggi, in Liguria. La coppia, che si mostra sempre più affiatata e innamorata sui social network, non si sarebbe risparmiata dal mostrarsi a più riprese anche in pubblico, come se niente fosse, tra i normali turisti e bagnanti innamorati delle spiagge liguri.

L’ultima novità, trapelata dalle pagine del settimanale Gente in edicola, però, sarebbe questa; la bella piemontese, 33 anni, sarebbe incinta, e a quanto pare la felicità mostrata anche pubblicamente dalla coppia ne sarebbe l’ulteriore conferma. Certo, come spiegato anche da GossipeTv non è la prima volta che si ipotizza che Cristina sia incinta, ma secondo il settimanale Gente stavolta la notizia potrebbe proprio essere fondata.

Sempre sul settimanale Gente notiamo infatti Cristina Chiabotto in bikini, nelle sue forme migliori. Nessun pancino sospetto in primo piano, ma secondo il magazine in edicola la ex Miss Italia starebbe nascondendo un ‘dolce segreto’ del quale ancora non vorrebbe parlare. Sempre secondo Gente l’annuncio della gravidanza di Cristina potrebbe arrivare tra qualche settimana. La coppia infatti starebbe attendendo ancora un po’ prima di dare la conferma finale, onde evitare complicazioni.

Insomma, non sappiamo ancora a tutti gli effetti come stiano veramente le cose, ma quel che è certo è che una gravidanza non possa essere tenuta nascosta per sempre. Da parte nostra, non ci resta che augurare il meglio a Cristina e al marito Marco, e sperare che tutto prosegua nel migliore dei modi, indipendentemente da quale sia la verità.





