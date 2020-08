Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: falso allarme, la crisi è rientrata!

Aria di tempesta per una delle coppie più discusse degli ultimi tempi, ovvero quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nell’ultimo periodo, infatti, si è parlato molto di loro. Giornali e settimanali di gossip si sono concentrati soprattutto su una possibile crisi e, di conseguenza fine, della loro relazione, ma in realtà si trattava solo di un falso allarme.

La sorella di Belen e l’ex ciclista, a seguito di alcuni giorni che hanno trascorso rispettando in maniera anche fin troppo ligia le regole relative al distanziamento sociale (ironicamente parlando), hanno deciso di rivedersi nella romantica Verona. Quale città migliore per un riavvicinamento? Una testimonianza, quindi, di come le cose stiano volgendo ora nel verso giusto.

E allora, per quale ragione tutti i giornali di gossip hanno discusso così tanto sulla fine della loro storia d’amore? C’era davvero un fondo di verità dietro a tutte queste illazioni? Alcune dichiarazioni che sono state diffuse dalla nota rivista di gossip, Chi, diretta da Alfonso Signorini, lasciavano intendere una separazione tra i due durante il primo weekend del mese di agosto.

Quali sono le cause che hanno portato un fulmine a ciel sereno nelle vite di Cecilia e Ignazio, svelate sempre dalla rivista diretta da Signorini? Quelle che creano scompiglio anche nelle più comuni coppie, ovvero la gelosia della bella argentina e le insicurezze del giovane trentino. Da qui la loro relazione si è fatta sempre più tesa e a rischio di rottura per via delle innumerevoli incomprensioni e discussioni. Il buon Ignazio ha rischiato di proseguire le sue vacanze in solitudine, ma alla fine tutto si è risolto, riportando la pace nei cuori dei due innamorati, che ora sono sotto il sole della calda Sardegna.

Ignazio si sentiva perso senza la sua Cecilia, gli mancava molto e non si sarebbe immaginato un attimo in più senza di lei. Questo periodo buio che li ha travolti ora è passato, pur essendo stato travagliato e difficile da affrontare. Questa volta c’è da registrare finalmente un lieto fine, cosa che in casa Rodriguez non avviene molto spesso, con le note disavventure della sorella maggiore Belen, la cui storia d’amore con il ballerino De Martino, nonostante il piccolo Santiago, non pare davvero riuscire a trovare pace.





