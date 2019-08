I Simply Red tornano con ‘Blue Eyed Soul’, un nuovo album di dieci tracce di musica funky, soul e ballate, in uscita l’8 novembre per Bmg. È il loro primo nuovo album in studio in quattro anni e il dodicesimo nella loro carriera ed è ora disponibile in pre-order. Il primo estratto ‘Thinking of You’, disponibile per il download/ streaming, offre una melodia spumeggiante, creata da un corno e appartenente alla pista da ballo che accompagna l’inconfondibile voce di Mick Hucknall che dice: “Volevo spingere un pò più in là la mia voce, sfidarla un pò, darmi qualcosa per cui cantare davvero.”Registrati a Londra ai British Grove Studios, tutti i dieci brani sono stati scritti da Mick Hucknall e prodotti dal collaboratore di lunga data Andy Wright. ‘Blue Eyed Soul’ ha tratto ispirazione da classici funk e soul come Isaac Hayes, Curtis Mayfield, James Brown, Bobby ‘Blue’ Bland e Tower of Power. “In questa fase della mia carriera, avrei potuto fare uno di quegli album oscuri e riflessivi che ripercorrono la mia vita e tutto quel genere di cose che le persone tendono a fare ad una certa età”, ammette Mick Hucknall. “Ma volevo fare qualcosa di incisivo. Ho voglia di divertirmi”. Questa la tracklist di ‘Blue Eyed Soul’: ‘Thinking of You’, ‘Sweet Child’, ‘Complete Love’, ‘Take a Good Look’, ‘Ring That Bell’, ‘BadBootz’, ‘Don’t Do Down’, ‘Riding on a Train’, ‘Chula’ e ‘Tonight’. I Simply Red suoneranno al Radio 2 Hyde Park Show il 15 settembre a Londra

Adnkronos