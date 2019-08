Belen Rodriguez e quello strano messaggio: “Ti aspetto”

Un cielo azzurro con delle nuvole un “Ti aspetto” con un cuore azzurro: che sia questa una conferma della presunta gravidanza di Belen Rodriguez?

Belen Rodriguez è incinta? Belen Rodriguez non è incinta? Questo è uno dei tormentoni dell’estate 2019 ormai in dirittura d’arrivo, che ha appassionato gli amanti del gossip e, soprattutto, i fan della ritrovata coppia Belen Rodriguez – Stefano De Martino. Le voci sulla presunta gravidanza della showgirl argentina si susseguono da ormai diversi mesi, da poco dopo che i due hanno annunciato il loro ritorno insieme.Nelle ultime settimane erano state condivise delle foto che sembravano essere esplicative dello stato interessante della mamma di Santiago, era stata addirittura diffusa la notizia di una presunta telefonata fatta da Stefano De Martino ad alcuni amici per annunciare l’arrivo della nuova cicogna. A tempo di record sono però poi arrivate le smentite da parte dei diretti interessati, che però non convincono a pieno i loro seguaci, convinti che che i due stiano nascondendo qualcosa.Una conferma di questo sembra arrivare da uno dei tanti post condivisi negli ultimi giorno dalla showgirl argentina, che spesso ama confondere le acque e depistare. Stavolta la conduttrice di Tu si que vales non ha pubblicato una foto che la ritrae in qualche posa sensuale, anzi, non è nemmeno lei il soggetto dello scatto. Belen ha condiviso un’immagine del cielo ibizenco con una scritta che molti hanno interpretato come una conferma della gravidanza. “Ti aspetto”, ha commentato la showgirl aggiungendo un cuore azzurro. Tantissimi hanno esultato sotto al post, convinti che Belen abbia velatamente annunciato di aspettare un secondo bimbo. “Un fratellino per il dolcissimo Santiago!”, “Maschio???”, “Un bebé”, sono solo alcuni dei tantissimi commenti che si leggono sotto quella foto. Non tutti sono però d’accordo con questa teoria e alcuni suppongono che dietro il messaggio di Belen Rodriguez si nasconda semplicemente un’altra dedica per il suo Stefano De Martino, in questi giorni impegnato in un tour lavorativo in alcune località del Paese. La showgirl argentina ha probabilmente giocato d’astuzia, confondendo nuovamente le acque con un messaggio ambiguo. Se davvero sarà un fiocco azzurro imminente solo il tempo potrà dirlo.

Francesca Galici, ilgiornale.it