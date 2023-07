L’Altro ‘900. Maria Luisa Spaziani brillante, ironica, intellettuale eclettica e raffinata traduttrice: è la poetessa Maria Luisa Spaziani la protagonista della puntata della serie “L’altro ‘900”, in onda lunedì 17 luglio alle 22.45 per “Sciarada, il circolo.

Brillante, ironica, intellettuale eclettica e raffinata traduttrice: è la poetessa Maria Luisa Spaziani la protagonista della puntata della serie “L’altro ‘900”, in onda lunedì 17 luglio alle 22.45 per “Sciarada, il circolo delle parole”. La Spaziani rievoca in straordinarie schegge di interviste realizzate in passato la sua storia letteraria, nella quale si intrecciano continuamente ricordi personali e attività letteraria.

A partire dal precoce esordio come direttrice della rivista “Il Dado”, che favorisce l’incontro con Eugenio Montale, Spaziani racconta la sua lunga e costante presenza nella prestigiosa collana di poeti de Lo Specchio di Mondadori, i suoi ventotto anni di docenza universitaria a Messina, gli studi proustiani e l’intensa passione per il personaggio di Giovanna d’Arco, che le ispira nel 2000 il poema in ottave di endecasillabi considerato il suo capolavoro.

Ne interpreta i versi l’attrice Gaia Aprea, che ha portato più volte il poema in palcoscenico. A ricordare Maria Luisa Spaziani anche la poetessa Maria Grazia Calandrone, Paolo Lagazzi, curatore dell’opera.