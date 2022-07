Francesco Totti dopo l’addio ad Ilary Blasi scappa dai pettegolezzi e si rifiugia nel campo… non quello da calcio!

Dopo la separazione da Ilary, l’ex capitano giallorosso si diverte con l’amico Vincent Candela giocando a padel. La sua oramai ex moglie è volata in compagnia dei figli e della sorella in Tanzania

Francesco Totti si rifugia nei campi del Fight Club per poi dedicarsi ai tifosi. Era in compagnia del suo ex compagno di squadra Vincent Candela che lo ha fotografato dedicandogli una frase: “Non si perde mai, si vince o si impara”. A cosa stava alludendo? Alla fine del matrimonio tra Ilary e Francesco o alla partita di padel?

Totti si è sin da subito appassionato del padel, e sembra che proprio in questi campi di gioco abbia conosciuto la suo nuova (e presunta) fiamma Noemi Bocchi, attuale moglie (ancora non è stato ufficilizzato il divorzio) dell’imprenditore e dirigente del Tivoli calcio, Mario Caucci.