Clementino… nei guai: la polizia stradale gli ritira la patente

Il rapper guidava un monovolume da noleggio

Fastidiosa disavventura per Clementino. Il rapper napoletano per un po’ dovrà farsi accompagnare ovunque, perché lui al volante non potrà farsi trovare. L’altra sera infatti, dopo un concerto in un noto locale del centro di Ischia, l’artista si è messo alla guida di un monovolume da noleggio con conducente (Ncc) di una ditta di autotrasporti isolana per tornare in albergo con alcuni amici. Per strada però è stato fermato dagli agenti della polizia impegnati nei servizi di controllo sulla sicurezza stradale… che gli hanno ritirato la patente.

Clementino ha mostrato la sua licenza di guida, che però non era valida per condurre veicoli Ncc. Constatata l’infrazione gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente e il rapper è stato riaccompagnato in hotel da un taxi.