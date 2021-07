Rete 4, stasera andranno in onda “Le storie di Quarto Grado”

Stasera, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Le storie di Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.



Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa il 30 aprile scorso. Il giallo continua a fare rumore e le versioni rimangono diverse.

Chi indaga pensa che sia stata uccisa dallo zio: la giovane si opponeva al matrimonio combinato in Pakistan con un cugino.

Il fidanzato invece spera che sia viva mentre i genitori della ragazza volevano far credere che fosse fuggita per sua volontà.



Al centro della puntata, anche la vicenda di Denise Pipitone. Continua la sfilza di interrogatori tra i testimoni, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi e i dipendenti dell’albergo dove lavorava Anna Corona all’epoca dei fatti. Gli inquirenti sono tornati a esaminare l’hotel per valutare tutte le possibili vie di fuga.



Per le segnalazioni da parte dei telespettatori, sono sempre attivi il centralone e l’account di Facebook Messenger del programma.