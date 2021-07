Doctor Strange 2 è il film più pauroso della Marvel, parola di Elizabeth Olsen

Il passaggio della regia di Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia da Scott Derrickson a Sam Raimi potrebbe essere stata una vera benedizione, per il fan del Marvel Cinematic Universe in cerca di qualcosa di diverso: con le sue radici nel cinema horror indipendente, Sam Raimi avrebbe rispolverato quella vena sul set di Doctor Strange 2 con Benedict Cumberbatch. Intuiamo che Sam possa essere stato stimolato ulteriormente dalla presenza di Elizabeth Olsen, ormai Scarlet Witch dopo gli eventi di WandaVision: non c’è niente che stimoli l’horror o lo spaventoso più di una buona vecchia strega e dei suoi poteri magici. Elizabeth Olsen di sicuro ha notato un’impostazione diversa dal solito… In un incontro con la New York Film Academy, Elizabeth ha detto:

È un film che fa molta paura, è un po’ sullo stile del vecchio Sam Raimi. Stanno cercando di creare il film Marvel più spaventoso di sempre.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia sarà un horror? Perché è improbabile

Panico dei genitori dunque? Che Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, in arrivo nel marzo 2022, possa rivelarsi off-limits ai più piccoli? Ci permettiamo di dubitarne. Non pensiamo ovviamente che la povera Elizabeth menta, ma che simili dichiarazioni vadano comunque contestualizzate: il Marvel Cinematic Universe è sin troppo lucrativo per tagliare fuori parte del pubblico con divieti ai minori. È vero che Sam Raimi ha cominciato con il gore della Casa, ma è anche vero che negli anni ha saputo mitigare e adattare il suo stile a quasi tutto, nella trilogia composta da Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3 con Tobey Maguire, passando per Il grande e potente Oz. Si può far paura anche con pure bizzarrie, e se non altro queste dichiarazioni ci fanno capire che i Marvel Studios di Kevin Feige vogliono continuare a sperimentare, dando a ciascuna produzione un’anima più autoriale. Non può che farci piacere.

