Riccardo Scamarcio diventa papà: la compagna all’ottavo mese

Dopo la relazione con Valeria Golino, l’attore pugliese è legato a una manager londinese

Riccardo Scamarcio diventa papà. A dare la notizia è il settimanale Diva e Donna, che immortala il pancione di Angharad Wood, compagna dell’attore pugliese e manager londinese di spettacolo. La donna sarebbe già all’ottavo mese di gravidanza e il parto è previsto per il mese di agosto. A stupire, scrive il settimanale, è la grande somiglianza tra lei e la ex di lui, la collega Valeria Golino.

Le foto pubblicate dal magazine mostrano rotondità sospette che sembrano escludere smentite. Per l’attore pugliese si tratta della prima esperienza con la paternità, mentre lei è già mamma di una bambina. Il piccolo dovrebbe nascere in Italia, dove Scamarcio avrebbe già preso una casa per vivere insieme alla sua famiglia. Questo nonostante lei viva a Londra, dove dirige la Tavistock Wood, un’agenzia di management per attori e scrittori. “

Non solo. Stando a quanto documenta il settimanale, al dito della coppia è spuntato un anello che sembra tradire anche un matrimonio celebrato in gran segreto. Un retroscena che non desterebbe stupore vista la grande riservatezza con cui l’artista cela il suo privato.

Non a caso l’ultima relazione ufficializzata da Scamarcio è stata quella con la storia compagna Valeria Golino, con cui ha rotto tre anni fa dopo circa dieci anni insieme. Dopo l’addio, l’attrice ha confidato di aver desiderato più volte mettere al mondo un figlio con lui, ma il suo sogno non si è mai realizzato. La ex coppia è rimasta comunque in ottimi rapporti, tanto da aver condiviso più volte il set negli ultimi anni.

Today.it/gossip