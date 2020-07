I Bts come i Beatles: oltre un milione di copie vendute nella prima metà del 2020

Il loro ultimo album “Map of the soul: 7” al numero 1 in ben 54 Paesi

E’ “Map of the Soul: 7” della teen band coreana Bts l’album più venduto negli Stati Uniti nella prima metà del 2020, con 1,41 milione di copie. Ad annunciarlo è stata la prestigiosa rivista “Forbes”, analizzando i dati pubblicati nel Nielsen Music Midyear. Solo i Beatles quest’anno sono riusciti a sfondare il milione di copie nel mercato a stelle e strisce, toccando quota 1,094 milioni.

Il totale di 1,41 milioni di copie è stato raggiunto calcolando le vendite secondo l’album-equivalent unit. Si tratta di un parametro usato nell’ambiente per poter mettere a confronto copie fisiche, download e streaming (1 disco venduto = 10 download = 1500 streaming). Solo un altro gruppo, a cui ora i Bts vengono paragonati, è riuscito nell’impresa: i Beatles.

Come sottolinea “Forbes”, a più di 50 anni dal loro scioglimento i quattro ragazzi di Liverpool rimangono ancora campioni di incassi, con oltre un milione di copie vendute (sempre secondo l’album-equivalent unit) nei primi sei mesi di questo 2020.

L’ultimo album dei Bts “Map of the Soul: 7 The Journey”, che uscirà il 7 agosto, è il settimo della loro carriera e il quarto in lingua giapponese. Il titolo dell’album si riferisce ai setti anni dei Bts, dal loro esordio nel giugno 2013 fino a oggi. Uscito in digitale, è già al numero 1 su iTunes in ben 54 Paesi, compreso il nostro.

Tgcom24