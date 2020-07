Festival di Sanremo 2021 slitta: la data ufficiale e i conduttori

La data del Festival di Sanremo è cambiata. Dopo decenni e decenni, si è stati costretti a prendere questa decisione: Stefano Coletta – direttore di Rai 1 – si è detto amareggiato per i cambiamenti che inevitabilmente ci saranno a seguito delle misure contenitive del Coronavirus e per il tempo ridotto per la preparazione della nuova edizione a causa della quarantena.



Ma Sanremo comunque si farà. E questo è l’importante. Se, durante l’ultima edizione, si cominciava a parlare di Coronavirus in Italia, senza però utilizzare il distanziamento sociale, mascherine e tutte le attenzioni del caso; l’anno prossimo la kermesse potrebbe non essere come l’abbiamo da sempre conosciuta. Coletta teme che potrebbero esserci delle modifiche necessarie, che lui mai avrebbe voluto apportare: ma in questo periodo delicato è utile seguire tutte le norme atte a evitare il diffondersi del Coronavirus. Come e dove canteranno i concorrenti in gara? Ci sarà il pubblico del teatro dell’Ariston? Domande, queste, che al momento non hanno risposta.

Stefano Coletta ha però svelato la data ufficiale di Sanremo 2021: la prima puntata andrà in onda il 2 marzo e la gara si concluderà ufficialmente il 6 marzo. Una scelta dettata soprattutto per le tempistiche non rispettate (la quarantena aveva bloccato i lavori): è necessario un anno per realizzare come si deve un festival di tale portata. Mentre il cast di cantanti è in formazione, il direttore di Rai 1 ha dato nuove informazioni sulla prossima edizione della kermesse durante la presentazione dei palinsesti: “Per Sanremo, non può esserci un piano B. Abbiamo differito la kermesse al 2-6 marzo. Speriamo di poterlo fare nella formula tradizionale. Sanremo, non lo vedo diversamente”.

Cambiamenti inevitabili per il Festival di Sanremo 2021? Amadeus (confermato come conduttore assieme a Fiorello) ha deciso di modificare il regolamento, regalando ai telespettatori delle grandi novità. Un azzardo, forse, dopo il successo che ha riscosso la sua edizione dell’anno precedente, ma il conduttore sa bene di non sbagliare. In questo periodo verranno fatti i primi nomi di possibili concorrenti di Sanremo e, come ogni anno, gli “scartati” potrebbero scatenare polemiche. L’anno scorso erano cominciate a causa di alcune dichiarazioni di Amadeus – fatte in conferenza stampa – sulle conduttrici… L’anno prossimo cosa succederà? Sanremo, senza polemiche, non è Sanremo!





Pascal Ciuffreda, Gossipetv.com