Diletta Leotta e Daniele Scardina, amore al capolinea dopo solo un anno…

Scoop di Nuovo: la conduttrice e il pugile si sono detti addio. Una passione durata solo un anno. Ma a temperatura decisamente alta…

Diletta Leotta e il suo grande amore Daniele Scardina, il pugile noto come King Toretto, si sono detti addio. Così dice Nuovo, con il suo scoop. In attesa di conferme o di smentite ufficiali, naturalmente…

COPPIA AFFIATATA E… INFUOCATA! – Diletta Leotta e Daniele Scardina sembravano essere una coppia decisamente affiatata. Le loro acrobazie d’amore rivelavano una passione che li bruciava nel profondo.



Ma ora, pare che tutto sia finito. Lo afferma con certezza Nuovo. Dunque: dopo un anno, e il lungo lockdown vissuto assieme, la conduttrice e il pugile si sono lasciati in tornco.

DA MESI LONTANI – Diletta Leotta e Daniele Scardina, sottolineano i relativi fan, non si mostrano insieme da diverso tempo: lei tutta presa dalla tv, dalla radio, dagli shooting e dalla promozione di se stessa… Lui, alle prese con gli allenamenti e le prossime avventure in tv. Insomma, in attesa di conferme o smentite ufficiali, restano i gossip. Che rimbalzano sempre più forte.





