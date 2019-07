Matteo Viviani ricoverato in ospedale: “Piccolo pit stop tecnico”

Matteo Viviani è stato ricoverato in ospedale a causa di una febbre molto alta che non accennava ad abbassarsi. A dare la notizia è stato lo stesso conduttore e inviato de Le Iene, che ha pubblicato su Instagram una sua foto in ospedale, circondato dalle apparecchiature mediche: “Piccolo pit stop tecnico ragazzi, non preoccupatevi, non morirò. Poi vi spiego giuro!”, ha scritto Viviani per rassicurare i suoi follower.

Poche ore, sempre tramite un video sul social, la iena ha chiarito cosa gli è capitato. Viviani ha spiegato che è impegnato in una raccolta fondi a favore dell’associazione Mater, che fornisce assistenza ai minori vittime di abusi e questa cosa lo ha portato fino in Islanda in moto. La iena inoltre non sta soggiornando nel paese scandivano in hotel ma in tenda, nonostante le rigide temperature. E proprio per il freddo si è preso una bella febbre alta oltre che un virus gastrointestinale.

Dopo aver tentato di curarsi con un antidolorifico, il giorno seguente Matteo Viviani ha intrapreso ancora una volta il suo viaggio on the road. Matteo, però, ha avuto una ricaduta e per questo motivo si è recato in una struttura ospedaliera.

Ilfattoquotidiano.it