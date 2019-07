Taylor Mega avrebbe detto di no al “Gf Vip”

Strano, ma probabilmente vero. Taylor Mega, la biondissima prezzemolina televisiva e apparentemente pronta a tutto per un ruolo sul piccolo schermo, avrebbe rivolto un secco “no” niente meno che a Mediaset. Nel dettaglio, il “no” sarebbe stato rivolto al Grande Fratello Vip lasciato ‘orfano’ da Ilary Blasi e che verrà condotto da Alfonso Signorini: secondo quanto riporta Novella 2000, Taylor Mega avrebbe rifiutato di prendere parte al reality in veste di concorrente. E sempre stando a quello che riporta il medesimo rotocalco, l’influencer ed ex fiamma di Flavio Briatore avrebbe detto che il suo obiettivo è quello di sfondare nel mondo del cinema.

Liberoquotidiano.it